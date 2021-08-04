Украинский борец, олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал о том, где он научился танцевать гопак.

— Вы феноменально танцуете гопак. Как давно вы им владеете?

— Я в детстве ходил на украинские народные танцы. Хотя меня оттуда выгнали, потому что я был недостаточно растянутый. У меня не было потенциала стать танцором, но тем не менее некоторые движения из гопака у меня остались на подкорке, наверное. Много кому нравится мой гопак. Я говорил, что если выиграю олимпийские игры, то станцую. Украинцам это очень нравится. Мне хочется порадовать их. Не знаю, что будет дальше с моей карьерой и буду ли я дальше бороться. Это очень приятный момент, приятная возможность, чтобы порадовать болельщиков, которые за меня переживали, как и за других наших олимпийцев в Токио.

— Поздравил ли вас президент?

— В меня сейчас нет при себе телефона. Пока не знаю

— Уже поздравляют. Президент уже поздравил.

— Я пока ничего не видел, — сказал спортсмен.

Жан Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпиаде в Токио. В финале он победил венгра Виктора Лоринца. Беленюк принес своей стране первое золото на Играх.