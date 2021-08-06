Представители правительства Республики Ингушетии встретят Олимпийского чемпиона Мусу Евлоева

Министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Али Дошхоклоев рассказал, как чествования устроят олимпийскому чемпиону Мусе Евлоеву.

— Каждый олимпиец для нас герой. Сегодня мы встречаем еще одного нашего героя. Поэтому хочу выразить слова благодарности всем людям, которые были причастны к этой победе. Конечно, тяжелейшие условия на Олимпиаде в Токио. Мы понимаем, насколько это было сложно нашей сборной в целом, во всех дисциплинах. Он показали, что они действительно герои нашей страны. Надеюсь, что они будут продолжать традиции и победы нашего отечественного спорта, — заявил Дошхоклоев.

Спасибо всем! Нашим спортивным функционерам, это всенародный праздник, я хочу всю страну поздравить.

— Как республика будет чествовать олимпийцев?

— Все ждут приезда нашего героя, это национальный огромный масштабный праздник. Я думаю, что это будет праздник на ближайшую неделю. Понятно, что есть определенные ограничительные меры, но тем не менее мы будем делать все необходимое, чтобы достойно встретить нашего героя.

Также своими эмоциями поделился постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации Мустам Оздоев.

— От всей Ингушетии и лично от меня поздравляю Мусу Евлоева с победой! Очень сильно переживал за него.

— Какие подарки ждут Олимпийского чемпиона?

— Это уже секрет, но без внимания не оставят.