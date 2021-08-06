Скабеева подозревает: украинец Беленюк станцевал на Олимпиаде «москальскую присядку» вместо гопака

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк станцевал гопак после завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Токио.

30-летний спортсмен стал лучшим в весовой категории до 87 килограммов, победив в финальной схватке венгра Виктора Леринца со счетом 5:1.

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева едко прокомментировала эту новость.

«Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в «москальскую присядку». Так что на родине могут возникнуть вопросики», — заявила Скабеева в прямом эфире.