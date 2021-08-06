Евлоев прокомментировал выступление российских борцов на Олимпиаде-2020

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев поделился своим мнением о выступлении борцов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Ранее, 3 августа, 28-летний Евлоев победил армянина Артура Алексаняна в финальном поединке в категории до 97 кг на Олимпиаде-2020.

— Есть мнение, что выступление сборной России по борьбе на этой Олимпиаде было не очень, за исключением твоей медали. Что об этом думаешь?

— Ребята не справились с волнением. Мы-то все для этого делали. Видимо, не суждено им было, но ребята были готовы.

— Артур Алексанян был очень недоволен судейством в финале. Как этот эпизод выглядел на самом деле? Он говорил о том, что, чтобы победить, надо быть русским. Что ты об этом думаешь?

— Походу, он не любит проигрывать. С нервами проблемы.

— А в каких ты с ним отношениях?

— В хороших.

— После игры он тебя поздравил?

— Да, конечно, на ковре, — сказал Евлоев.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.