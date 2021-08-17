Олимпийский чемпион по борьбе Беленюк стал старшим лейтенантом и получил пистолет
22:58
Украинский борец, олимпийский чемпион Жан Беленюк получил новое воинское звание.
Как сообщает сайт министерства обороны Украины, спортсмену присвоили звание «старший лейтенант». Также ему вручили пистолет в качестве поощрения.
30-летний борец завоевал единственную для сборной Украины медаль на Олимпиаде в Токио. В соревнованиях по греко-римской борьбе он стал лучшим в весовой категории до 87 килограммов, победив в финальной схватке венгра Виктора Леринца со счетом 5:1.
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