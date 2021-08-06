Заурбек Сидаков: «Мотивировал себя роликами с Майклом Джорданом»

Российский борец Заурбек Сидаков, ставший олимпийским чемпионом в весовой категории до 74 кг, рассказал журналистам, что мотивировал себя нарезками с игрой легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

Сидаков в финале победил Магомедхабиба Кадимагомедова, представляющего Белоруссию.

«Смотрел отрывки [с игрой] Майкла Джордана, — сказал Сидаков. — Свои фотографии пересматривал, начиная с 2017 года — как тяжело я шел к этой медали. В голове не было такого, что я могу серебро взять. Вообще не было. Просто я был нацелен на первое место. Я очень сильно трудился. Говорил себе, что если не сделаю это сегодня, то... Было очень тяжело. И на первом сборе я пахал, и на втором. Кстати, перед тем, как начать готовиться к Олимпиаде, я два раза заболел. Думал: «Да что ж это такое...» Но когда человек верит в Бога, то психологически очень сильным становится. Значит, так должно было быть. Может быть, если бы я не заболел, то перезагрузился бы».

«Я очень долго шел к этому, очень долго, очень много сил потратил, — отметил борец. — Наконец-то оправдались мои труды. Мне было лет 12-13-14. И я представлял, будто я кого-то на туше кладу и выигрываю Олимпийские игры, бегаю, ликую. Сегодня я хотел скрыть эмоции, но чуть сдал — эмоции взяли верх».