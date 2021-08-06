Японка Мукаида выиграла золото Олимпиады в борьбе

Японка Майю Мукаида выиграла золото Олимпиады в Токио в соревнованиях по вольной борьбе. В финале она победила китаянку Пан Цаню.

Бронзу завоевали белоруска Ванеса Каладзинская и Болортуя Очир из Монголии.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 53 кг

Матч за 3-е место

Джакарра Уинчестер (США) — Ванеса Каладзинская (Белоруссия) — 0:4

Джозеф Эсомбе Тиако (Камерун) — Болортуя Очир (Монголия) — 4:14

Финал

Пан Цаню (Китай) — Майю Мукаида (Япония) — 4:5