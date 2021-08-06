Японка Мукаида выиграла золото Олимпиады в борьбе
15:29
Японка Майю Мукаида выиграла золото Олимпиады в Токио в соревнованиях по вольной борьбе. В финале она победила китаянку Пан Цаню.
Бронзу завоевали белоруска Ванеса Каладзинская и Болортуя Очир из Монголии.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 53 кг
Матч за 3-е место
Джакарра Уинчестер (США) — Ванеса Каладзинская (Белоруссия) — 0:4
Джозеф Эсомбе Тиако (Камерун) — Болортуя Очир (Монголия) — 4:14
Финал
Пан Цаню (Китай) — Майю Мукаида (Япония) — 4:5
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