Олимпиада
Токио-2020
Вольная борьба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Вольная борьба

Японка Мукаида выиграла золото Олимпиады в борьбе

15:29
Теги:

Японка Майю Мукаида выиграла золото Олимпиады в Токио в соревнованиях по вольной борьбе. В финале она победила китаянку Пан Цаню.

Бронзу завоевали белоруска Ванеса Каладзинская и Болортуя Очир из Монголии.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 53 кг

Матч за 3-е место

Джакарра Уинчестер (США) — Ванеса Каладзинская (Белоруссия) — 0:4

Джозеф Эсомбе Тиако (Камерун) — Болортуя Очир (Монголия) — 4:14

Финал

Пан Цаню (Китай) — Майю Мукаида (Япония) — 4:5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — снова пятая
Кто из знаков зодиака будет для вас врагом
Опубликовано видео побега заключенных из изолятора в Истре
Названа причина массового ДТП с погибшими на трассе под Ростовом
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд