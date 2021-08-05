Владимир Путин поздравил борца Угуева с золотой медалью Олимпиады в Токио
16:48
Президент России Владимир Путин обратился к российскому борцу вольного стиля Зауру Угуеву, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг.
«Уважаемый Завур Ризванович!
Поздравляю Вас с яркой победой в Токио.
Двукратный чемпион мира, призер самых престижных турниров, Вы выиграли первое в своей спортивной карьере олимпийское золото. Уверенно подтвердили высокий уровень мастерства, продемонстрировали выдержку и силу воли, которым не смогли противостоять даже опытные, именитые соперники.
Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю