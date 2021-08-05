Владимир Путин поздравил борца Угуева с золотой медалью Олимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин обратился к российскому борцу вольного стиля Зауру Угуеву, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг.

«Уважаемый Завур Ризванович!

Поздравляю Вас с яркой победой в Токио.

Двукратный чемпион мира, призер самых престижных турниров, Вы выиграли первое в своей спортивной карьере олимпийское золото. Уверенно подтвердили высокий уровень мастерства, продемонстрировали выдержку и силу воли, которым не смогли противостоять даже опытные, именитые соперники.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.