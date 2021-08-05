Иранский борец может понести наказание за погром на Олимпиаде
18:08
Иранский борец Хасан Яздани может понести наказание за свое поведение после проигранной схватки на Олимпийских играх, информирует ТАСС.
Яздани проиграл в финале американцу Дэвиду Тэйлору. После этого иранский спортсмен в агрессивной манере направился в разминочную зону, где находятся все спортсмены. Там он громко кричал и разбрасывал вокруг себя инвентарь, а также бил по стенам.
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