Иранский борец может понести наказание за погром на Олимпиаде

Иранский борец Хасан Яздани может понести наказание за свое поведение после проигранной схватки на Олимпийских играх, информирует ТАСС.

Яздани проиграл в финале американцу Дэвиду Тэйлору. После этого иранский спортсмен в агрессивной манере направился в разминочную зону, где находятся все спортсмены. Там он громко кричал и разбрасывал вокруг себя инвентарь, а также бил по стенам.