Белорусская спортсменка Курочкина проиграла японке Каваи в финале Олимпиады в вольной борьбе
15:57
Ирина Курочкина из Белоруссии не смогла завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Курочкина проиграла Рисако Каваи из Японии.
Серебряная медаль Курочкиной стала третьей для Белоруссии на Играх в Японии. До этого у команды были золотая и бронзовая награды.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
Финал
Рисако Каваи (Япония) — Ирина Курочкина (Белоруссия) — 5:0
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