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Белорусская спортсменка Курочкина проиграла японке Каваи в финале Олимпиады в вольной борьбе

15:57
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Ирина Курочкина из Белоруссии не смогла завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Курочкина проиграла Рисако Каваи из Японии.

Серебряная медаль Курочкиной стала третьей для Белоруссии на Играх в Японии. До этого у команды были золотая и бронзовая награды.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

Финал

Рисако Каваи (Япония) — Ирина Курочкина (Белоруссия) — 5:0

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Иван Торопцев все материалы автора

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