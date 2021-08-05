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Матыцин поздравил борцов Угуева и Найфонова с медалями Олимпиады

18:30
Завур Угуев. Фото Reuters
Завур Угуев. Фото Reuters
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Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российских борцов вольного стиля Завура Угуева и Артура Найфонова с завоеванием золотой и бронзовой медалей Олимпиады в Токио.

«Поздравляю Завура Угуева с золотом Олимпиады в весовой категории до 57 кг, а Артура Найфонова — с бронзой в категории до до 86 кг! Завур выиграл Чемпионаты мира 2018 и 2019 года, и мы все надеялись на его успешное выступление на Играх в Токио. На пути к финалу наш спортсмен провел несколько ярких поединков, не раз буквально вырывал у соперников победу на последних секундах схваток. В финале российский борец стойко выдержал сопротивление сильного соперника из Индии и уверенно выиграл свое первое олимпийское золото в карьере.

Для Артура Найфонова схватка за бронзу также выдалась очень напряженной. Российский спортсмен, трехкратный чемпион Европы, в упорной борьбе взял верх над борцом из Узбекистана со счетом 2:0. Поздравляю тренеров национальной команды и Федерацию спортивной борьбы России с олимпийскими медалями! Желаю удачи российским борцам на Играх в Токио», — сказал Матыцин.

Золото Угуева стало 16-м для России на Олимпиаде в Токио. Благодаря победе борца российская команда поднялась на пятое место в медальном зачете Игр в Японии.

 

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