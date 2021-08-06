Грузин Петриашвили не смог победить американца Стивенсона в финале Олимпиады в вольной борьбе
14:48
Грузинский борец Гено Петриашвили не смог завоевать золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
В финале Петриашвили уступил американцу Гейблу Дэну Стивенсону.
В поединках за бронзовые медали победы одержали Амир Хоссейн Заре из Ирана и Таха Акгюль из Турции.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 125 кг
Финал
Гено Петриашвили (Грузия) — Гейбл Дэн Стивенсон (США) — 8:10
Матч за 3-е место
Денг Живей (Китай) — Амир Хоссейн Заре (Иран) — 0:5
Таха Акгюль (Турция) — Лхагвагерел Мунхтур (Монголия) — 5:0
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