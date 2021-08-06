Грузин Петриашвили не смог победить американца Стивенсона в финале Олимпиады в вольной борьбе

Грузинский борец Гено Петриашвили не смог завоевать золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

В финале Петриашвили уступил американцу Гейблу Дэну Стивенсону.

В поединках за бронзовые медали победы одержали Амир Хоссейн Заре из Ирана и Таха Акгюль из Турции.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 125 кг

Финал

Гено Петриашвили (Грузия) — Гейбл Дэн Стивенсон (США) — 8:10

Матч за 3-е место

Денг Живей (Китай) — Амир Хоссейн Заре (Иран) — 0:5

Таха Акгюль (Турция) — Лхагвагерел Мунхтур (Монголия) — 5:0