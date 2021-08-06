Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат госдумы Светлана Журова отреагировала на победу Заурбека Сидакова в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг на Олимпиаде в Токио.

«Хочу поздравить нашего спортсмена, Заурбек — большой молодец. В последние дни Олимпиады вся наша надежда на мужскую силу. Наверное, на третью строчку медального зачета нам уже тяжело будет претендовать, Япония тоже не дремлет. Надеюсь, что у нас будет еще медаль в велоспорте. Очень тяжелая Олимпиада для наших спортсменов. Невозможно бороться за топ-3 общего медального зачета без легкой атлетики. У нас нет ни эстафет, ни метания, очень много травм. Я считаю, что на этой Олимпиаде наши спортсмены показали фантастический результат. Все недоброжелатели уже понимают, что к следующей Олимпиаде наша легкая атлетика будет в полном составе. И тогда, мы будем бороться только за первое место», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

На данный момент сборная России занимает пятое место в общем медальном зачете.