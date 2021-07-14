Бразильская конфедерация футбола подтвердила участие Малкома в Олимпиаде
18:13
Нападающий «Зенита» Малком сыграет за сборную Бразилии на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), сообщает 14 июля официальный Twitter Бразильской конфедерации футбола. Ранее «Зенит» сообщил об этом «СЭ».
Указано, что футболист заменил травмированного Дугласа Аугусту из «Гремио». Олимпиада пройдет с 23 июля по 9 августа.
Игра за Суперкубок России-2021 «Зенит» — «Локомотив» пройдет 17 июля в Калининграде. Перед отъездом на Игры Малком примет участие в этом матче.
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