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Бразильская конфедерация футбола подтвердила участие Малкома в Олимпиаде

18:13
Малком. Фото Бразильская конфедерация футбола
Малком. Фото Бразильская конфедерация футбола
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Нападающий «Зенита» Малком сыграет за сборную Бразилии на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), сообщает 14 июля официальный Twitter Бразильской конфедерации футбола. Ранее «Зенит» сообщил об этом «СЭ».

Указано, что футболист заменил травмированного Дугласа Аугусту из «Гремио». Олимпиада пройдет с 23 июля по 9 августа.

Игра за Суперкубок России-2021 «Зенит» — «Локомотив» пройдет 17 июля в Калининграде. Перед отъездом на Игры Малком примет участие в этом матче.

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Евгений Петров все материалы автора

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