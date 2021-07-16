Женская сборная Великобритании по футболу будет преклонять колено перед матчами на Олимпиаде

Перед матчами женского олимпийского футбольного турнира сборная Великобритании будет преклонять колено, сообщает The Guardian. Футболистки намерены поддержать движение по борьбе с расовой дискриминацией.

«Игроки и представители команд преклоняют колено на клубном и международном уровне уже более года, — сказала главный тренер сборной Великобритании норвежка Хеге Риисе. — Мы были едины в нашем решении продолжать делать все, что мы можем, чтобы повысить осведомленность о расизме и дискриминации в любых формах, выступая в единстве и солидарности с теми, кто пострадал от этого».

На Евро-2020 сборная Англии также преклоняла колено перед матчами. После финала против Италии (1:1, пенальти — 2:3) расистским оскорблениям в соцсетях подвергались темнокожие игроки команды Букайо Сака, Джейдон Санчо и Маркус Рэфшорд.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.