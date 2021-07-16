Олимпиада
Токио-2020
Футбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Футбол

Женская сборная Великобритании по футболу будет преклонять колено перед матчами на Олимпиаде

18:18
Игроки женской сборной Великобритании. Фото The Sun
Игроки женской сборной Великобритании. Фото The Sun
Теги:

Перед матчами женского олимпийского футбольного турнира сборная Великобритании будет преклонять колено, сообщает The Guardian. Футболистки намерены поддержать движение по борьбе с расовой дискриминацией.

«Игроки и представители команд преклоняют колено на клубном и международном уровне уже более года, — сказала главный тренер сборной Великобритании норвежка Хеге Риисе. — Мы были едины в нашем решении продолжать делать все, что мы можем, чтобы повысить осведомленность о расизме и дискриминации в любых формах, выступая в единстве и солидарности с теми, кто пострадал от этого».

На Евро-2020 сборная Англии также преклоняла колено перед матчами. После финала против Италии (1:1, пенальти — 2:3) расистским оскорблениям в соцсетях подвергались темнокожие игроки команды Букайо Сака, Джейдон Санчо и Маркус Рэфшорд.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
Юсуф Раисов победил Махно техническим нокаутом
«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо»
«Вот это конфетка». Фигуристка Сотникова показала фото в купальнике
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
11
Офсайд