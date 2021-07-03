Олимпиада
Токио-2020
Новости Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Футбол

Защитник ЦСКА Фукс попал в состав сборной Бразилии на Олимпиаду в Токио

07:27
Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА
Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА
Теги:

Защитник ЦСКА Бруно Фукс попал в состав сборной Бразилии на Олимпийские игры в Токио (Япония).

22-летний футболист попал в список из 22 футболистов, опубликованный пресс-службой бразильской национальной команды. Отметим, что в состав сборной также попал 38-летний защитник Дани Алвес.

Фукс является единственным представителем РПЛ в заявке сборной Бразилии на Игры. Футболист перешел в ЦСКА летом 2020 года и принял участие в одном матче команды против «Ахмата», в котором провел на поле 12 минут. Фукс не принимал участия в официальных матчах с 30 августа 2020 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Сборная Бразилии сыграет на турнире в группе D с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Мартинес — о поражении от Италии: «Мы не так хорошо вошли в игру, как соперник»
Главный социальный проект Пятого канала получил награду премии «Медиа-менеджер России»
"Ничего не предвещало": коллеги шокированы смертью Николая Сличенко
Депутат рады рассказал о воссоединении русских и украинцев с белорусами
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы