Защитник ЦСКА Фукс попал в состав сборной Бразилии на Олимпиаду в Токио

Защитник ЦСКА Бруно Фукс попал в состав сборной Бразилии на Олимпийские игры в Токио (Япония).

22-летний футболист попал в список из 22 футболистов, опубликованный пресс-службой бразильской национальной команды. Отметим, что в состав сборной также попал 38-летний защитник Дани Алвес.

Andr? Jardine define substitutos, chama mais quatro atletas e fecha lista final dos Jogos Ol?mpicos. Veja como ficou! ???#Jogosol?mpicos #EmBuscadoOuro pic.twitter.com/dfxMpfCpij — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 2, 2021

Фукс является единственным представителем РПЛ в заявке сборной Бразилии на Игры. Футболист перешел в ЦСКА летом 2020 года и принял участие в одном матче команды против «Ахмата», в котором провел на поле 12 минут. Фукс не принимал участия в официальных матчах с 30 августа 2020 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Сборная Бразилии сыграет на турнире в группе D с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.