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В Госдуме отреагировали на золотую медаль российских саблисток на Олимпиаде

16:11
31 июля. Токио. Олимпийские чемпионки Токио Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая. Фото Getty Images
31 июля. Токио. Олимпийские чемпионки Токио Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая. Фото Getty Images
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу российских саблисток над сборной Франции в финале Олимпиады в Токио.

«Борьба была сложнейшая. Я поздравляю всех наших девочек, я восхищен их выступлением на этой Олимпиаде. С самых первых минут финала сборная Франции завладела преимуществом. Нашим девчонкам удалось проявить характер и перехватить инициативу. Поймали кураж и довели дело до победы, молодцы! Хочется поблагодарить нашу федерацию, они отлично подготовили нашу сборную. На мой взгляд, фехтование — одно из самых зрелищных мероприятий этой Олимпиады», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Россиянки выиграли финальный поединок со счетом 45:41. В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события