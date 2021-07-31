В Госдуме отреагировали на золотую медаль российских саблисток на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу российских саблисток над сборной Франции в финале Олимпиады в Токио.

«Борьба была сложнейшая. Я поздравляю всех наших девочек, я восхищен их выступлением на этой Олимпиаде. С самых первых минут финала сборная Франции завладела преимуществом. Нашим девчонкам удалось проявить характер и перехватить инициативу. Поймали кураж и довели дело до победы, молодцы! Хочется поблагодарить нашу федерацию, они отлично подготовили нашу сборную. На мой взгляд, фехтование — одно из самых зрелищных мероприятий этой Олимпиады», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Россиянки выиграли финальный поединок со счетом 45:41. В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.