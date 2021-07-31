Позднякова: «Нужно просто получать удовольствие от того, что делаешь»
16:27
Двукратная олимпийская чемпионка в Токио София Позднякова рассказала о секрете чемпионской команды.
Позднякова победила в индивидуальной и командной сабле.
«Секреты они на то и секреты, чтобы о них никому не рассказывать. Поэтому нужно просто получать удовольствие от того, что делаешь, поддерживать друг друга и быть эмоционально заряженным, чтобы отдавать энергию команде. Может, мы и не выглядим счастливыми сейчас именно по той причине, что всех себя оставили на дорожке», — приводит слова Поздняковой ОКР.
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