Позднякова: «Нужно просто получать удовольствие от того, что делаешь»

Двукратная олимпийская чемпионка в Токио София Позднякова рассказала о секрете чемпионской команды.

Позднякова победила в индивидуальной и командной сабле.

«Секреты они на то и секреты, чтобы о них никому не рассказывать. Поэтому нужно просто получать удовольствие от того, что делаешь, поддерживать друг друга и быть эмоционально заряженным, чтобы отдавать энергию команде. Может, мы и не выглядим счастливыми сейчас именно по той причине, что всех себя оставили на дорожке», — приводит слова Поздняковой ОКР.