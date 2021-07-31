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Великая о травме ноги перед финалом Олимпиады: «Я — старой школы, никогда не сдаюсь»

14:55
Софья Великая. Фото Getty Images
Софья Великая. Фото Getty Images
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Российская саблистка Софья Великая рассказала о своем состоянии на фоне травмы ноги перед финалом командного первенства на Олимпиаде в Токио.

«У меня старая школа, я никогда не сдаюсь, как бы мне плохо не было. Как вы видели, первый финальный бой у меня не сложился, но два последующих... Я не могла подвести Ольгу Никитину, которая сделала такой отрыв. Мы сработали в команде, такое бывает. Это настоящая борьба, замечательные поединки, которые и должны происходить на Олимпийских играх», — сказала в эфире «Матч ТВ» Великая.

Сегодня, 31 июля женская сборная России победила Францию в финале командного первенства в сабле и завоевала золото на Олимпиаде в Токио.

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Иван Торопцев все материалы автора

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