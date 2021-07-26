Российский рапирист Мыльников вышел в 1/16 финала Олимпиады
03:42
Российский рапирист Владислав Мыльников в 1/32 финала олимпийского турнира победил алжирца Салима Херуи.
20-летний россиянин победил со счетом 15:6. В 1/16 финала Мыльников встретится с американцем Гереком Мейнхардтом. Поединок пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 5:35 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, личное первенство
1/32 финала
Владислав Мыльников (Россия) — Салим Херуи (Алжир) — 15:6
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