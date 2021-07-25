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Тренер Коробейниковой считает, что российские рапиристки могут завоевать золото Олимпиады

18:11
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Российские рапиристки способны выиграть командный турнир на Олимпиаде в Токио, считает Зоя Старкова, тренер Ларисы Коробейниковой, завоевавшей олимпийскую бронзу в фехтовании на рапирах.

«В команде с Инной Дериглазовой они большая сила, третья девочка поможет, — цитирует Старкову ТАСС 25 июля. — Я думаю, что золото они смогут выиграть, потому что такой ровной команды ни у кого нет. К тому же Лара и Инна — командные бойцы. Думаю, что мы можем рассчитывать на золото».

В поединке за третье место личного олимпийского турнира Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи. Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу россиянки.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11982653

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Евгений Петров все материалы автора

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