Стояновский о выходе в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу: «Просто потрясающе!»

Российский пляжный волейболист Олег Стояновский прокомментировал выход в финал олимпийского турнира в Токио в паре с Вячеславом Красильниковым.

«Вышли в финал Олимпиады. Мы мечтали об этом с тех пор, как начали играть. Что тут скажешь. Очень счастливы. Просто потрясающе! Для российского пляжного волейбола это история», — сказал Стояновский.

Сегодня, 5 августа Стояновский и Красильников победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара со счетом 21:19, 21:17. В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).