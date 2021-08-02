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Пляжник Семенов рассказал о тактической хитрости чилийцев перед матчем 1/8 финала Олимпиады

09:37
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Российский волейболист Константин Семенов рассказал о тактической хитрости команды Чили перед матчем 1/8 финала Олимпиады В Токио (Япония).

«Когда мы скидывали монетку — кто будет выбирать первым поляну или прием, — они выбрали сторону. Обычно-то все профессионалы выбирают прием, чтобы начать сразу. И я говорю: «Илюха, по ходу, они что-то знают». И никак они не хотели сниматься — 4:0. Но потом мы пять очков подряд набрали и повели 5:4. Так что, видимо, была какая-то логика — они не были уверены в своем съеме. Где-то они хорошо подавали, где-то мы не сразу состыковались на передачах. Но потом наладили — и все стало как надо», — сказал Семенов.

В четвертьфинале Илья Лешуков и Семенов сыграют против норвежцев Андерса Мола и Кристиана Серума. Игра пройдет завтра, 3 августа. Начало — в 03.00 (мск).

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Артем Калинин все материалы автора

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