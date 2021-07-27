Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады
11:49
Женская сборная России обыграла Италию в заключительном матче группового турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.
Россиянки выиграли со счетом 17:9. Благодаря этой победе Россия поднялась на второе место в группе, которое позволяет миновать стадию четвертьфинала и попасть напрямую в полуфинал Олимпиады.
Соперник россиянок по полуфиналу определится по итогам четвертьфиналов, в которых встретятся сборные, занявшие места с третьего по шестое в группе. Полуфинальные матчи запланированы на завтра, 28 июля. Первый женский полуфинал начнется в 11.00 (мск), вторая встреча стартует в 12.10 (мск).
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Россия — Италия — 17:9
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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