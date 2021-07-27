Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Баскетбол 3х3
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол 3х3

Сборная России вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по баскетболу 3х3

09:43
Теги:

Сборная Бельгии обыграла команду Польши со счетом 16:14 в матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Сборная России уже не опустятся ниже шестого места в группе, что гарантирует выход в четвертьфинал (в плей-офф выходят по шесть лучших команд из группы).

Сборная Польши после игры с Бельгией занимает седьмое место в группе и лишилась шансов на выход в плей-офф.

Сборная России сегодня сыграет против Сербии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Российское доминирование». Фото дня в японской газете
Олимпиада-2020: Япония и США — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
«Обосрались» — вот что сейчас нужно сказать тренерам». Губерниев — о провале российских пловцов в эстафете
Шок в прыжках в воду! России принес медаль парень из Луганска, а китайцы проиграли коронный вид
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд