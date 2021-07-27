Сборная России вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Сборная Бельгии обыграла команду Польши со счетом 16:14 в матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Сборная России уже не опустятся ниже шестого места в группе, что гарантирует выход в четвертьфинал (в плей-офф выходят по шесть лучших команд из группы).

Сборная Польши после игры с Бельгией занимает седьмое место в группе и лишилась шансов на выход в плей-офф.

Сборная России сегодня сыграет против Сербии.