Сборная России вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по баскетболу 3х3
09:43
Сборная Бельгии обыграла команду Польши со счетом 16:14 в матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.
Сборная России уже не опустятся ниже шестого места в группе, что гарантирует выход в четвертьфинал (в плей-офф выходят по шесть лучших команд из группы).
Сборная Польши после игры с Бельгией занимает седьмое место в группе и лишилась шансов на выход в плей-офф.
Сборная России сегодня сыграет против Сербии.
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