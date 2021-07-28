Сборная России сыграет с Латвией в финале олимпийского турнира по баскетболу 3x3
13:02
Сборная Латвии вышла в финал олимпийского турнира по баскетболу 3x3. Латвийцы в полуфинале разобрались с командой Бельгии — 21:8.
В финале Латвии предстоит сыграть против команды России. Встреча пройдет 28 июля.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Мужчины
1/2 финала
Латвия — Бельгия — 21:8
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