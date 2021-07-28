Сборная России сыграет с Латвией в финале олимпийского турнира по баскетболу 3x3

Сборная Латвии вышла в финал олимпийского турнира по баскетболу 3x3. Латвийцы в полуфинале разобрались с командой Бельгии — 21:8.

В финале Латвии предстоит сыграть против команды России. Встреча пройдет 28 июля.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Мужчины

1/2 финала

Латвия — Бельгия — 21:8