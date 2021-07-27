Евгения Фролкина высказалась о победе над Италией на Олимпиаде

Игрок женской сборной России по баскетболу 3х3 Евгения Фролкина прокомментировала победу над командой Италии в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

Россиянки выиграли со счетом 17:9. Благодаря этой победе Россия поднялась на второе место в группе, которое позволяет миновать стадию четвертьфинала и попасть напрямую в полуфинал Олимпиады.

— Показалось, что матч с итальянками получился очень тяжелым. При счете 4:4 никто не мог забить несколько минут. Что это было?

— Накопилась усталость уже. Постарались выложиться сегодня на этот матч, чтобы больше не играть и побольше отдохнуть. Каждое лишнее движение — это потеря сил, нам сейчас этого не надо.

— Как отреагировали на утреннюю непогоду?

— Плохая погода. Прохладнее, но влажность все равно есть. Так что душноватенько.

— Кто из соперниц, кроме сборной США, особенно силен?

— Не хочу никого выделять. На Олимпиаде все соперники достойны, ни с кем нельзя расслабляться.