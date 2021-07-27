Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Баскетбол 3х3
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол 3х3

Евгения Фролкина высказалась о победе над Италией на Олимпиаде

12:16
Теги:

Игрок женской сборной России по баскетболу 3х3 Евгения Фролкина прокомментировала победу над командой Италии в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

Россиянки выиграли со счетом 17:9. Благодаря этой победе Россия поднялась на второе место в группе, которое позволяет миновать стадию четвертьфинала и попасть напрямую в полуфинал Олимпиады.

— Показалось, что матч с итальянками получился очень тяжелым. При счете 4:4 никто не мог забить несколько минут. Что это было?

— Накопилась усталость уже. Постарались выложиться сегодня на этот матч, чтобы больше не играть и побольше отдохнуть. Каждое лишнее движение — это потеря сил, нам сейчас этого не надо.

— Как отреагировали на утреннюю непогоду?

— Плохая погода. Прохладнее, но влажность все равно есть. Так что душноватенько.

— Кто из соперниц, кроме сборной США, особенно силен?

— Не хочу никого выделять. На Олимпиаде все соперники достойны, ни с кем нельзя расслабляться.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Опрос

проголосовало: 3551
Все опросы
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай, США и Япония — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
О каких болезнях могут свидетельствовать сухие локти
Тела двух девушек и мужчины нашли в авто на дороге в Ярославле
Холодный дом: почему упал спрос на льготную ипотеку
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события