В Токио появилась новая Кастер Семеня. Намибийка с запредельным тестостероном может побить США и Ямайку в спринте!

Попахивает огромным скандалом для мировой легкой атлетики.

18-летние Кристин Мбома и Беатрис Масилинги из Намибии — хедлайнеры мировой легкой атлетики этого сезона. Африканские девчонки, о которых никто толком не слышал, с весны начали выжигать все на 400 м.

Праздник на намибийской улице

Еще в апреле они показали сумасшедшие результаты с сразу же захватили первое две строчки в мировом рейтинге. Меняли гроссмейстерские 50 секунд как нечего делать. Причем техника обеих — отдельная песня. Ее нет от слова совсем. Она у них максимально странная, неэкономичная и невпечатляющая эстетически. Другой вопрос, что это не имеет никакого значения, когда показываются вот такие результаты.

Но праздник на намибийской улице продолжался недолго. После исследований девчонок выяснилось, что тесторон и у Мбома, и у Масилинги превышает все допустимые пределы. Это не допинг как таковой. Они родились в таком теле. Гермафродиты. Как знаменитая Кастер Семеня (у них с ее девушкой, кстати, недавно родился второй ребенок). Но их природное преимущество перед обычными женщинами неоспоримо доказано.

И именно по результатам исследований, которые в свое время проводились специально под Семеню, World Athletics несколько лет назад ввел запрет: девушки с подобными особенностями не могут соревноваться на дистанциях от 400 до 1500 м. А если сильно хотят, то должны пройти терапию, результатом которой будет снижение тестостерона до нормальных значений. Но это — тупиковый путь для спортсменок. Семеня пробовала, и в итоге не попадала даже в финалы на коронных 800 м.

Прогресс необычной девочки

Поэтому все такие персонажи выбирают другую лазейку — пытаются пробился на других дистанциях. До сегодняшнего дня получалось не очень. Кастер вот отчаянно хотела отобраться в Токио-2020 на 5000 м, но так и не смогла выполнить норматив. Есть на этих Олимпийских играх девушки с мужскими гормонами в Бурунди, Кении и Индии. В основном они бегут стайерские дистанции.

Однако, в понедельник утром, «взорвали» все предварительные забеги на 200 м.

Вот, например, так выглядит Дути Чанг из Индии.

Но она, по крайней мере, осталась без полуфинала, ничего особенного не показав. А вот те самые намибийки, о которых мы писали в начале, зажгли по полной программе.

Маслинги уверенно прошла в полуфинал, опередив в своем забеге, например, двукратную чемпионку мира на этой дистанции Дафну Схипперс.

Но главная сенсация — Кристин Мбома. Она показала абсолютно лучший результат в квалификации — 22,11. Еще это — юниорский мировой рекорд! В 19 лет так не бегали даже Элисон Феликс и та самая Шэкарри Ричардсон, — главная звезда американской легкой атлетики, которая не приехала в Токио из-за марихуаны. А Кристин — 18.

Интересна и скорость прогресса намибийки. На 200 м в прошлом году ее результат был 25,05. В этом на своей непрофильной дистанции она в лучшем для себя турнире показывала 22,67. А теперь — сразу 22,11!

И вы только представьте, какой будет вселенский скандал, если такая вот, скажем осторожно, необычная девочка, обыграет на Олимпийских играх таких звезд, как Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки и показавшую месяц назад второй результат в истории Габби Томас из США...