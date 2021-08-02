Много споров вокруг нового короля спринта Ламонта Джейкобса, победившего на престижнейшей стометровке на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада в Токио — первая после завершения карьеры Усэйном Болтом. Великий бегун из Ямайки оккупировал дистанции 100 и 200 метров на долгие годы, поэтому одной из главных интриг японских Игр был вопрос, кто же все-таки займет ставший вакантным трон. Исход максимально неожиданный — мало кто мог предположить, что титул самого быстрого человека планеты следующие три года будет принадлежать итальянскому спринтеру американского происхождения Ламонту Джейкобсу. Победа европейца на сверхкоротких дистанциях — событие крайне редкое и значимое, но вокруг его успеха возникло много споров. Так кто Джейкобс на самом деле: выросший на Апеннинах уникум либо же рядовой легионер?

Джейкобс прожил в США всего пару месяцев и сам отказался от гражданства

Наш Валерий Борзов, немец Армин Хари и британцы Аллан Уэллс и Линфорд Кристи — за весь XX век только они смогли бросить вызов американцам. Первый в XXI веке — Ламонт Джейкобс. Начнем сразу же с неоспоримого факта: родился Джейкобс в Техасе. 26-летний спортсмен появился на свет в небольшом городе Эль-Пасо в семье американского солдата и итальянки. Их родители познакомились на военных сборах. Отец приехал в Италию для совместных учений армий НАТО, мама в это время готовила еду приехавшим из-за океана воякам в солдатской столовой. Отец сделал предложение будущей жене еще на сборах в Италии, там же и сыграли свадьбу. Судя по всему, на военной базе зачали и будущего олимпийского чемпиона. Когда встал вопрос о том, где будет жить новая семья, отец настоял на переезде в Америку. Дальше классическая история командировочного брака — отношения были сколь стремительные, столь же и быстротечные. Всего через несколько дней после рождения сына отца вновь отправляют на сборы — на этот раз в Южную Корею. Мать с ребенком решили вслед за главой семейства не ехать, а вернуться в Италию.

Так из-за юридической коллизии у Джейкобса появилось двойное гражданство. Паспорт гражданина США выдают по «праву земли — Jus soli» — то есть всем рожденным на территории страны людям, вне зависимости от гражданства его родителей. В то время как Италия выдает свой паспорт всем желающим, у кого мать или отец — итальянец. Этот факт долгое время мешал международной карьере Ламонта, потому что Международная федерация легкой атлетики со скепсисом смотрит на спортсменов с двумя паспортами. В 2015 Джейкобс отказывается от американского гражданства, точно определившись, что будет представлять Италию. Поэтому в некоторых источниках его и указывают как «натурализованного». Юридические сложности с гражданством в его карьере действительно были, но при этом он всегда был итальянцем, а не приглашался местной федерацией для решения локальных задач.

Побеждать Ламонту мешали проблемы в отношениях с отцом

Например, один из топовых европейских спринтеров Фрэнсис Обиквелу вырос в Нигерии и получил паспорт португальца только благодаря своим спортивным навыкам. Федерация легкой атлетики Португалии рассчитывала, что Обиквелу сможет поднять местный бег на новый уровень, только история закончилась единственным серебром Фрэнсиса на Играх в Афинах — ни до, ни после на крупнейших стартах он медалей не брал, а главное, что свои доморощенные спринтеры в стране после приглашения нигерийца не появились. Джейкобс — совсем другой случай. Все, что его связывает с Америкой, — это несколько месяцев жизни в Техасе сразу после рождения и гены отца. Ламонт идентифицирует себя как итальянец, и это для него принципиально важно. США для него — страна папы, с которым отношения не сложились. Они не общались больше 20 лет, Джейкобс был уверен, что отец его с мамой просто бросил, и не мог ему этого простить. Из-за этого в детстве пришлось пережить непростые психологические травмы — парня донимали вопросами об отце, а он спорил даже с учителями биологии, которых уверял, что его зачали без участия мужского пола.

Глубокие детские травмы долго мешали Ламонту раскрыться, а насколько важно ментальное здоровье в спорте, на Играх в Японии ярко показала на весь мир гимнастка Симона Байлз. Поэтому на примирении с отцом настоял его тренер. Фабио Камосси подсказал ему отличного психолога, который проработал с легкоатлетом его страхи и сомнения. О полноценном воссоединении семьи речь до сих пор не идет, но сейчас Джейкобс хотя бы переписывается с отцом через соцсети. Полноценному телефонному разговору мешает языковой барьер. Ламонт, которого Тина Канделаки и Софья Богоcловская называли американским иммигрантом, даже не владеет английским языком. По крайней мере, свободно говорить у него не получается, и для отправки сообщений папе он использует онлайн-переводчики. Джейкобс до сих пор считает, что оставлять семью недопустимо, но он очень благодарен отцу за единственное, что он ему дал, — гены. Шутки шутками, а хромосомы десантника для спринтера лишними точно не будут.

Джейкобс начинал с прыжков в длину и даже установил рекорд Италии

Самое удивительное в истории Ламонта — это не место рождения бегуна и гражданство родителей, а его спортивный путь. Обычно элитного спринтера видно уже чуть ли не в детском возрасте, но в Джейкобса тренеры не верили до последнего. Ему нравилось бегать, а его отправляли в сектор для прыжков в длину. И у него, кстати, неплохо получалось — Ламонт даже стал чемпионом Италии с национальным рекордом (8,48), который, правда, не признали из-за чересчур мощных порывов попутного ветра. Все изменилось с появлением в жизни Ламонта Камосси — его роль в олимпийском триумфе итальянца переоценить трудно. Фабио первым понял, что высоченный, накачанный парень с огромной взрывной скоростью — находка для спринта и держать его в прыжках совершенно неразумно. В это сложно поверить, но на серьезном уровне начал бегать стометровки Джейкобс только в 2018 году!

Оцените этот невероятный прогресс. На ЧМ-2019 в Дохе Ламонт не проходит в финал и показывает только 10,20. За пару месяцев до пандемии выдает 10,10 и 10,03. Он был на грани заветного выхода за пределы десятки, но ему не хватало выносливости. Даже на стометровке нужно уметь распределять силы по дистанции, а Джейкобс сначала работал исключительно за счет своего взрывного старта. Поэтому любимой дистанцией были 60-метров, где он в этом году был лидером сезона. Но это не олимпийский вид, его проводят только на легкоатлетических турнирах в помещении. Чтобы перестроиться на стометровку, Ламонту пришлось немного менять свою технику, но это все-таки дало результат. 13 мая 2021-го он становится 150-м человеком в истории, который преодолевает 10 секунд на стометровке, попутно устанавливая рекорд Италии. Наверняка подготовку он планировал так, чтобы вывести себя на пик формы именно к Олимпиаде. И даже так 9,80 — это выдающийся результат. Да, американец Трэйвон Бромелл выдавал в этом году 9,77, но фальстарт есть фальстарт. По крайней мере, до Игр в Париже важнейшая дисциплина будет за Италией и Европой. А изучать под микроскопом происхождение спортсмена в 2021-м просто-напросто глупо — в век всеобщей глобализации чистокровных итальянцев, русских или французов больше не существует.