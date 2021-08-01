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Венесуэлка Рохас выиграла Олимпиаду в Токио и побила мировой рекорд Кравец 26-летней давности

15:37
Юлимар Рохас. Фото Getty Images
Юлимар Рохас. Фото Getty Images
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Юлимар Рохас из Венесуэлы выиграла золото в тройном прыжке на Олимпийских играх в Токио с результатом 15,67 метра.

25-летняя легкотлетка при этом побила мировой рекорд советской и украинской прыгуньи Инессы Кравец, который держался с чемпионата мира 1995 года (15,50 м).

Второе место заняла Патрисия Мамона из Португалии. Замкнула тройку испанка Ана Пелетейро.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Тройной прыжок

Финал

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15.67 WR

2. Патрисия Мамона (Португалия) — 14.97

3. Ана Пелетейро (Испания) — 14.65

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