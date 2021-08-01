НОК Белоруссии объяснил причины вывоза легкоатлетки Тимановской из Токио в Минск

Белорусская стороны выступила с официальным заявлением в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской. Как отмечается, спортсменка не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за проблем с эмоционально-психологическим состоянием.

«Официальное заявление о прекращении участия на Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской, — говорится в сообщении НОК Белоруссии. — По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м».

Сегодня стало известно о том, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в Минск. Накануне она раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде без ее ведома.