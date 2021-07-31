В Госдуме прокомментировали отмену дисквалификации сборной США по легкой атлетике

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отмену дисквалификации команды США в смешанной эстафете 4x400 метров на Олимпиаде в Токио.

«Все организаторы Олимпиады содействуют сборной США. Им нужно заработать как можно больше медалей для Америки. Я бы очень хотел, чтобы дело дошло до суда. Нужно хоть какое-то объяснение этому безобразию. Подобного рода инцидент нельзя оставлять без внимания. Если мы оставим это решение в покое, то в следующий раз они вытворят что-то похуже. Американцы не умеют проигрывать, поэтому всегда просят помощь со стороны», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

30 июня американская команда была дисквалифицирована за нарушение правила 24.19 Технического регламента, согласно которому при всех передачах палочки во время эстафеты спортсменам не разрешается начинать бег за пределами своих зон передачи.

Сборную США добрали в финал вне очереди. Виновными признали судей.