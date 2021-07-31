Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Кенийский бегун временно отстранен от участия в Олимпиаде из-за запрещенного вещества в допинг-тесте

14:33
Теги:

Кенийский бегун Марк Отиено Одиамбо временно отстранен от участия в Олимпиаде в Токио из-за того, что в допинг-тесте спортсмена обнаружено запрещенное вещество, сообщает Reuters.

Сегодня, 31 июля Отиено должен был участвовать в квалификации в беге на 100 метров. Спортсмен не сможет принимать участие в соревнованиях как минимум до момента вскрытия пробы Б.

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио проходят с 30 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/lifestyle/sports/kenyan-sprinter-tests-positive-banned-substance-teams-says-2021-07-31/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

22-летняя дебютантка спасла золото наших саблисток. Они чуть не уступили в финале Олимпиады
Наглость или настоящая справедливость? Почему дисквалификация эстафетной сборной США была отменена
«Вы скучали по валидолу? Вот он!» Россия прошлась по грани, но вытянула игру с Францией
Командный зачет Олимпиады: как идет Россия и чего ждать на финише Игр-2020?
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд