Кенийский бегун временно отстранен от участия в Олимпиаде из-за запрещенного вещества в допинг-тесте

Кенийский бегун Марк Отиено Одиамбо временно отстранен от участия в Олимпиаде в Токио из-за того, что в допинг-тесте спортсмена обнаружено запрещенное вещество, сообщает Reuters.

Сегодня, 31 июля Отиено должен был участвовать в квалификации в беге на 100 метров. Спортсмен не сможет принимать участие в соревнованиях как минимум до момента вскрытия пробы Б.

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио проходят с 30 июля по 8 августа.