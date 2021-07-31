Кенийский бегун временно отстранен от участия в Олимпиаде из-за запрещенного вещества в допинг-тесте
14:33
Кенийский бегун Марк Отиено Одиамбо временно отстранен от участия в Олимпиаде в Токио из-за того, что в допинг-тесте спортсмена обнаружено запрещенное вещество, сообщает Reuters.
Сегодня, 31 июля Отиено должен был участвовать в квалификации в беге на 100 метров. Спортсмен не сможет принимать участие в соревнованиях как минимум до момента вскрытия пробы Б.
Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио проходят с 30 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/kenyan-sprinter-tests-positive-banned-substance-teams-says-2021-07-31/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю