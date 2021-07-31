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Допинг

Нигерийскую легкоатлетку временно отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга

04:21
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Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) временно отстранил нигерийскую легкоатлетку Блессинг Окагбаре от участия в Олимпиаде-2020.

Такое решение связано с нарушением антидопинговых правил. 19 июля AIU взял образец допинг-пробы у Окагбаре во внесоревновательный период. В пробе был обнаружен гормон роста. Спортсменка была уведомлена о результатах анализа и ее временном отстранении.

32-летняя Окагбаре сегодня, 31 июля, должна была принять участие в полуфинальном забеге на 100 метров.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210731/doping-1743719967.html

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Сергей Разин все материалы автора

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