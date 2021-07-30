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Дисквалификация сборной США в микст-эстафете отменена после протеста

19:58
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Дисквалификация сборной США в микст-эстафете на Олимпиаде-2020 в Токио отменена после протеста, сообщает ESPN.

Американская команда была дисквалифицирована за нарушение правила 24.19 Технического регламента, согласно которому при всех передачах палочки во время эстафеты спортсменам не разрешается начинать бег за пределами своих зон передачи.

В составе сборной США выступали Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэнсон и Брайс Дэдмон.

Сборная подала протест и отстранение отменили. Теперь команда сможет выступить в финале.

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Иван Шитик все материалы автора

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