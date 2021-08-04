Российскому легкоатлету Шубенкову может понадобиться операция

И. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что российскому легкоатлету Сергею Шубенкову может понадобиться операция.

«Если это надрыв — это операция, только в случае воспалительного процесса лучшим лечением может быть отдых. Я в 1999 году также пропустила чемпионат мира — приехала, пробежала в забеге и поняла, что дальше никак. Верю, что Сережа восстановится, верю, что через три года все будет хорошо», — цитирует Привалову ТАСС.

3 августа Шубенков получил травму на разминке перед предварительным забегом Олимпиады на дистанции 110 м с барьерами и снялся с соревнования.