Российскому легкоатлету Шубенкову может понадобиться операция
09:00
И. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что российскому легкоатлету Сергею Шубенкову может понадобиться операция.
«Если это надрыв — это операция, только в случае воспалительного процесса лучшим лечением может быть отдых. Я в 1999 году также пропустила чемпионат мира — приехала, пробежала в забеге и поняла, что дальше никак. Верю, что Сережа восстановится, верю, что через три года все будет хорошо», — цитирует Привалову ТАСС.
3 августа Шубенков получил травму на разминке перед предварительным забегом Олимпиады на дистанции 110 м с барьерами и снялся с соревнования.
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