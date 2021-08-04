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Белорусская легкоатлетка Тимановская даст пресс-конференцию в Варшаве

08:55
Кристина Тимановская. Фото Reuters
Кристина Тимановская. Фото Reuters
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 5 августа даст большую пресс-конференцию в Варшаве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белорусский фонд спортивной солидарности.

Сообщается, что сегодня, 4 августа, спортсменка прилетит в Варшаву.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210804/timanovskaya-1744271992.html

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Сергей Разин все материалы автора

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  • Соломон Кац

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