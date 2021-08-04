Белорусская легкоатлетка Тимановская даст пресс-конференцию в Варшаве

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 5 августа даст большую пресс-конференцию в Варшаве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белорусский фонд спортивной солидарности.

Сообщается, что сегодня, 4 августа, спортсменка прилетит в Варшаву.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.