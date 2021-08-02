Россиянин Пронкин занял седьмое место в первом полуфинале Олимпиады по метанию молота

Российский спортсмен Валерий Пронкин занял седьмое место в полуфинале A олимпийского турнира по метанию молота.

27-летний россиянин показал результат 75,80. В финал автоматически выходят те спортсмены, которые показали результат 77,50 и выше. По итогам двух полуфиналов в финальный раунд выйдут не менее 12 спортсменов.

Из полуфинала А в финал вышли француз Квентин Биго (78,73) и украинец Михаил Кохан (78,36).