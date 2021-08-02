Россиянин Пронкин занял седьмое место в первом полуфинале Олимпиады по метанию молота
03:56
Российский спортсмен Валерий Пронкин занял седьмое место в полуфинале A олимпийского турнира по метанию молота.
27-летний россиянин показал результат 75,80. В финал автоматически выходят те спортсмены, которые показали результат 77,50 и выше. По итогам двух полуфиналов в финальный раунд выйдут не менее 12 спортсменов.
Из полуфинала А в финал вышли француз Квентин Биго (78,73) и украинец Михаил Кохан (78,36).
3726 голосов
Какое место займет Россия в медальном зачете Олимпиады-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю