Японский депутат считает, что Тимановской грозит опасность в случае передачи белорусскому посольству

Депутат японского парламента Тайга Исикава выступает против передачи легкоатлетки Кристины Тимановской сотрудникам белорусского посольства.

«Я беспокоюсь, что если ее передадут сотрудникам белорусского посольства, это приведет к тому, что ей будет грозить серьезная опасность», — цитирует политика ТАСС. Он прибыл на встречу с белоруской в аэропорту Токио.

Ранее стало известно, что ее попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходит летняя Олимпиада. Спортсменка обратилась к МОК с просьбой о помощи. Сейчас она в аэропорту Токио в сопровождении властей и полиции.

До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.