Депутат украинской Рады и чемпион Олимпиады поддержал Магучих после фото с Ласицкене
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк поддержал легкоатлетку Ярославу Магучих.
Девушку затравили в соцсетях из-за того, что на Играх в Токио она после завоевания бронзы в прыжках в высоту сфотографировалась с золотой медалисткой из России Марией Ласицкене.
«У меня нет никаких сомнений, что Ярослава является патриотом Украины. Она настоящий герой, который боролся за золото. По поводу травли ребенка, которому 19 лет: я однозначно против этого. Считаю, что компетентные органы должны были грамотно разъяснить ей то, как определенные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов.
Уверен, что Ярослава сделала это, находясь в эйфории после завоевания бронзовой медали. Она просто искренне обняла свою соперницу», — цитирует Беленюка телеканал «НАШ».
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины намерены провести беседу с Магучих.
Дополнительная информация:
https://nash.live/news/society/zhan-belenjuk-pro-tskuvannja-mahuchikh-cherez-foto-z-rosijankoju-ne-sumnivajus-shcho-jaroslava-je-patriotom-ukrajini.html
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