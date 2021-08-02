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Посольство Белоруссии запросило у Японии информацию о легкоатлетке Тимановской

12:08
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Посольство Белоруссии в Японии обратилось к японской стороне с просьбой о предоставлении информации о белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.

Кристина Тимановская.Почему разразился скандал с Тимановской? Политический конфликт поначалу был чисто спортивным

«В связи с поступившей в посольство информацией о ситуации, возникшей 1 августа 2021 года в токийском аэропорту Ханэда с гражданкой Республики Беларусь Кристиной Тимановской, белорусские дипломаты в тот же день прибыли в аэропорт для выяснения обстоятельств и оказания белоруске возможной консульско-правовой помощи, — говорится в сообщении на сайте диппредставительства. — Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробностей, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси. По состоянию на 17.00 (11.00 мск) 2 августа Тимановская в посольство не обращалась».

Напомним, скандал начался с того, что Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. После этого ее попытались насильно вывезти из Токио в Минск.

Тимановская через соцсети обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь ей, а также попросила убежища в Европе.

Несколько стран предлагают ей политическое убежище. Сама легкоталетка хочет в Австрию или Германию. Предоставить ей убежище уже согласились Польша и Чехия.

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