Польша предложила легкоатлетке Тимановской гуманитарную визу
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что белорусской спортсменке Кристине Тимановской предложена гуманитарная виза.
«Польша готова помочь Кристине Тимановской, белорусской спортсменке, которой режим Лукашенко приказал вернуться с Олимпийских игр в Минск. Ей предложили гуманитарную визу, и она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если она того пожелает», — написал Пшидач в Twitter.
Напомним, Тимановская ранее сообщила, что будет просить убежища в Европе. Кроме того, она через соцсети обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь ей.
Несколько стран предлагают ей политическое убежище. Сама легкоталетка хочет в Австрию или Германию. Согласились не только Польша, но и Чехия.
Напомним, скандал начался с того, что Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. После этого ее попытались насильно вывезти из Токио в Минск.
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