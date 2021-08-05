Белорусский дипломат высказался о возможной отмене отстранения атлетки Тимановской от Олимпиады
Член президиума Координационного совета, глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко высказался о возможном отстранении белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской от Олимпиады.
— Вопрос о предстоящем слушании в МОК, спортивная арбитража. Когда оно состоится и чего вы ожидаете от этого решения?
- Международный суд спортивный рассматривал первичное обращение Кристины по поводу отмены решения о ее отстранении. Это не удалось осуществить, потому что вопрос рассматривался уже после соревнования.
Завтра состоится рассмотрение вопроса о правомерности отстранения Кристины со стороны делегации Белоруссии об отстранении от участия в ОИ. До настоящего момента мы не знаем, предоставил ли материалы Олимпийский комитет Беларуси, что усложняет вопрос рассмотрения. Такой метод зачастую пользуется режимом.
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