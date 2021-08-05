Сборная Багамских Островов выиграла первое золото на Олимпиаде в Токио

Сборная Багамских Островов завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Стивен Гардинер стал победителем в финальном забеге на 400 м у мужчин. Его золото стало 7-м в истории участия сборной Багамских Островов в Олимпийских играх.

Второе место занял колумбиец Энтони Хосе Самбрано, третьим стал Кирани Джеймс из Гренады.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

400 м

Финал

1. Стивен Гардинер (Багамы) — 43.85

2. Энтони Хосе Самбрано (Колумбия) — 44.08

3. Кирани Джеймс (Гренада) — 44.19