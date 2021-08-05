Сборная Багамских Островов выиграла первое золото на Олимпиаде в Токио
15:25
Сборная Багамских Островов завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
Стивен Гардинер стал победителем в финальном забеге на 400 м у мужчин. Его золото стало 7-м в истории участия сборной Багамских Островов в Олимпийских играх.
Второе место занял колумбиец Энтони Хосе Самбрано, третьим стал Кирани Джеймс из Гренады.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
400 м
Финал
1. Стивен Гардинер (Багамы) — 43.85
2. Энтони Хосе Самбрано (Колумбия) — 44.08
3. Кирани Джеймс (Гренада) — 44.19
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