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Исинбаева — про слезы Сидоровой: «Ей надо все это вырыдать — и счастье, и разочарование, и тяжесть»

15:38
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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поддержала российскую прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, которая после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Токио расплакалась.

«Верю, что к 2024 году вся эта эпопея закончится, нам вернут флаг, вернут страну, гимн, форму, — сказала Исинбаева в эфире «Первого канала». - Тогда Анжелика сможет прочувствовать поддержку трибун и гордость пронести флаг по стадиону. Пусть она сейчас поплачет. Почему нет? Плакать — это нормально. Представляете, сколько она терпела, сколько она сдерживалась? Сейчас ей надо все это вырыдать — и счастье, и разочарование, и тяжесть. Анжелика — молодец».

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