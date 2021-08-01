Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на инвалидном кресле
05:26
Российская легкоатлетка Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на инвалидном кресле после неудачного выступления в квалификации в прыжках в длину, сообщает ТАСС.
Спортсменка сделала заступ в первых двух попытках и не смогла выполнить третью из-за травмы задней поверхности бедра.
Клишина отказалась от комментариев по поводу выступления и травмы.
«Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже», — приводит ТАСС слова Клишиной.
30-летняя Клишина является серебряным призером чемпионата мира 2017 года. Она была единственным представителем России в прыжках в длину у женщин на Олимпиаде в Токио.
Дополнительная информация:
Читайте также
США с мировым рекордом выиграли мужскую комбинированную эстафету на Олимпиаде, Россия проиграла 0,05 в борьбе за бронзу
0
Зачет
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю