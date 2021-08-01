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Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на инвалидном кресле

05:26
Дарья Клишина. Фото Instagram Дарья Клишина. Фото Reuters
Дарья Клишина. Фото Instagram
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на инвалидном кресле после неудачного выступления в квалификации в прыжках в длину, сообщает ТАСС.

Спортсменка сделала заступ в первых двух попытках и не смогла выполнить третью из-за травмы задней поверхности бедра.

Клишина отказалась от комментариев по поводу выступления и травмы.

«Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже», — приводит ТАСС слова Клишиной.

30-летняя Клишина является серебряным призером чемпионата мира 2017 года. Она была единственным представителем России в прыжках в длину у женщин на Олимпиаде в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12034093

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Иван Торопцев все материалы автора

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