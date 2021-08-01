Российская легкоатлетка Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на инвалидном кресле после неудачного выступления в квалификации в прыжках в длину, сообщает ТАСС.

Спортсменка сделала заступ в первых двух попытках и не смогла выполнить третью из-за травмы задней поверхности бедра.

Клишина отказалась от комментариев по поводу выступления и травмы.

«Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже», — приводит ТАСС слова Клишиной.

30-летняя Клишина является серебряным призером чемпионата мира 2017 года. Она была единственным представителем России в прыжках в длину у женщин на Олимпиаде в Токио.