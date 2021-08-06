Китаянка Лю Шиин выиграла соревнования среди метательниц копья на Олимпиаде в Токио
16:09
Китаянка Лю Шиин выиграла соревнования среди метательниц копья на Олимпийских играх в Токио. В лучшей попытке она метнула копье на 66 метра и 34 сантиметров.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Копье
Финал
1. Лю Шиин (Китай) — 66.34
2. Мария Андрейчик (Польша) — 64.61
3. Келси Ли Барбер (Австралия) — 64.56
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