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Китаянка Лю Шиин выиграла соревнования среди метательниц копья на Олимпиаде в Токио

16:09
Лю Шиин. Фото Reuters
Лю Шиин. Фото Reuters
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Китаянка Лю Шиин выиграла соревнования среди метательниц копья на Олимпийских играх в Токио. В лучшей попытке она метнула копье на 66 метра и 34 сантиметров.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Копье

Финал

1. Лю Шиин (Китай) — 66.34

2. Мария Андрейчик (Польша) — 64.61

3. Келси Ли Барбер (Австралия) — 64.56

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Иван Шитик все материалы автора

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