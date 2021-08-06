Женская сборная Ямайки выиграла золотые медали в эстафете 4х100 м на Олимпиаде
16:35
Женская сборная Ямайки по легкой атлетике выиграла золотые медали в эстафете 4х100 м на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Их результат составил — 41.02.
Серебро завоевали американки (41.45), бронза у команды из Великобритании (41.88).
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Эстафета 4х100 м
Финал
1. Ямайка — 41.02
2. США — 41.45
3. Великобритания — 41.88
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