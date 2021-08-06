Женская сборная Ямайки выиграла золотые медали в эстафете 4х100 м на Олимпиаде

Женская сборная Ямайки по легкой атлетике выиграла золотые медали в эстафете 4х100 м на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Их результат составил — 41.02.

Серебро завоевали американки (41.45), бронза у команды из Великобритании (41.88).

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х100 м

Финал

1. Ямайка — 41.02

2. США — 41.45

3. Великобритания — 41.88