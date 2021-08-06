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Кенийка Кипьегон выиграла забег на 1 500 метров на Олимпиаде в Токио

16:06
Фейт Кипьегон. Фото Reuters
Фейт Кипьегон. Фото Reuters
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Представительница Кении Фейт Кипьегон стала олимпийской чемпионкой Игр в Токио. Он победила в беге на дистанцию 1 500 метров.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1500 м

Финал

1. Фейт Кипьегон (Кения) — 3:53.11

2. Лаура Мьюр (Великобритания) — 3:54.50

3. Сифан Хассан (Нидерланды) — 3:55.86

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Иван Шитик все материалы автора

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