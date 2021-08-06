Кенийка Кипьегон выиграла забег на 1 500 метров на Олимпиаде в Токио
16:06
Представительница Кении Фейт Кипьегон стала олимпийской чемпионкой Игр в Токио. Он победила в беге на дистанцию 1 500 метров.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1500 м
Финал
1. Фейт Кипьегон (Кения) — 3:53.11
2. Лаура Мьюр (Великобритания) — 3:54.50
3. Сифан Хассан (Нидерланды) — 3:55.86
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