Глава МИД Чехии предложил помощь белорусской легкоатлетке Тимановской

Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в Twitter заявил о готовности оказать помощь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую пытались принудительно отправить из Токио в Минск.

«Ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской я считаю скандальной. Чехия готова ей помочь. Мы предлагаем ей визу к вступлению на нашу территорию, чтобы она смогла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово ей помочь», — написал Кулганек.

Situaci kolem b?lorusk? sprinterky Krysciny Cimanousk? pova?uji za skand?ln?. ?R je p?ipravena pomoci. Po dohod? s @AndrejBabis a @jhamacek j? nab?z?me v?zum ke vstupu na ?zem?, aby se u n?s mohla uch?zet o mezin?rodn? ochranu. Na?e ambas?da v Tokiu je tak? p?ipravena pomoci. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 1, 2021

Спортсменка активно и публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к Играм. Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Кристина Тимановская прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Теперь спортсменка намерена просить политического убежища в Европе.