Глава МИД Чехии предложил помощь белорусской легкоатлетке Тимановской
Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в Twitter заявил о готовности оказать помощь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую пытались принудительно отправить из Токио в Минск.
«Ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской я считаю скандальной. Чехия готова ей помочь. Мы предлагаем ей визу к вступлению на нашу территорию, чтобы она смогла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово ей помочь», — написал Кулганек.
Спортсменка активно и публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к Играм. Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Кристина Тимановская прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Теперь спортсменка намерена просить политического убежища в Европе.
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